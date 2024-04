Dos homes estan a presó per les agressions masclistes simulades a Lleida

Dos dels homes que van accedir a simular agressions masclistes a dones estrangeres perquè aquestes poguessin obtenir permisos de residència estan actualment complint pena de presó a causa d’aquestes denúncies falses.

L’inspector dels Mossos d’Esquadra Sergi Mesalles, cap de l’àrea d’investigació criminal de Ponent, va detallar ahir l’operatiu policial que es va dur a terme dijous al Barri Antic i que es va saldar amb catorze detencions, com va avançar SEGRE.

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida s’ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta i ha estat batejada com Luparca. Segons Mesalles, les indagacions policials es van iniciar fa aproximadament un any arran de la denúncia d’una dona obligada a exercir la prostitució, que va descriure l’existència d’una trama dedicada a l’obtenció de papers simulant casos de violència masclista.

Les suposades víctimes eren dones del nord d’Àfrica que arribaven a la capital del Segrià des de Huelva i que exercien la prostitució en un pis del Barri Antic. “En el decurs d’aquesta activitat sorgia la possibilitat d’obtenir el permís de residència a través d’una denúncia de violència de gènere falsa. D’aquesta forma també podien accedir a prestacions econòmiques per a víctimes de maltractaments”, va explicar Mesalles.

La trama oferia diners a homes en situacions de vulnerabilitat o amb problemes de drogoaddicció perquè simulessin aquestes agressions en l’àmbit de la parella. “Muntaven una petita escenografia amb elements de prova per demostrar que existia una vinculació sentimental: els dies abans de presentar la denúncia es feien fotos junts, demanaven als homes que deixessin algunes peces de roba al domicili per si hi havia una comprovació policial.. Per això les denúncies prosperaven en l’àmbit de la violència de gènere”, assegura l’inspector Mesalles.

Mitjançant aquesta estafa, dotze dones van obtenir el permís de residència. Avui es preveu que passin a disposició judicial tres dels detinguts: la presumpta líder de l’entramat i dos persones més que es creu que seguien les seues ordres.

La resta d’arrestats (onze) han quedat sense efecte, encara que aquestes persones continuen sent investigades. La causa està oberta per sengles delictes de pertinença a grup criminal, denúncies falses, estafa processal i tràfic de drogues.