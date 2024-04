Els pediatres demanen dosi de reforç de la tos ferina per l'augment de casos

L’Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) recomana posar una dosi de reforç de la vacuna contra la tos ferina abans de l’adolescència, després que s’hagin multiplicat per quatre els casos en el conjunt de l’Estat. Segons el Centre Nacional d’Epidemiologia, en les deu primeres setmanes del 2024 se n’han diagnosticat 8.260, mentre que el 2023 van ser 2.211. S’acostumen a inocular des dels 2 mesos als 6 anys, en quatre dosis, i l’efectivitat és alta, però la protecció decau notablement en un termini de 5 a 10 anys, per la qual cosa proposen una cinquena dosi. Així ho van indicar ahir en les XV Jornades d’Immunització que l’associació de pediatria va celebrar a Girona. Pediatres lleidatans ja van plantejar aquest extrem arran de l’increment de casos a Lleida, com va avançar aquest diari, ja que el primer mes i mig d’aquest any es van diagnosticar uns 80 casos, quan en tot el 2023 van ser 77. Almenys hi ha hagut casos a l’institut La Serra de Mollerussa, les escoles Fedac i Episcopal de la capital del Segrià i l’institut d’Alpicat (11).

La tos ferina és una infecció respiratòria causada pel bacteri Bordetella pertussis. És molt contagiosa i comença de manera similar a un refredat, però amb una tos prolongada que acostuma a anar acompanyada d’una estridència en el moment d’inspirar. En els adolescents i adults joves no acostuma a ser greu, però sí en els lactants menors de 3 o 4 mesos. Per tant, argumenten que per protegir-los s’ha de posar el focus en els portadors asimptomàtics. “El seu paper en la transmissió de la infecció és poc conegut, però s’estima de gran importància per controlar la malaltia”, va indicar la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.A Catalunya, entre els mesos de gener i març s’han notificat 394 brots amb un total de 1.249 afectats. No obstant, en conjunt hi va haver 4.650 casos confirmats, dels quals 15 van requerir ingrés (0,3%), un d’ells a l’UCI. El 73% dels hospitalitzats eren menors d’un any.

Aconsellen vacunar també nens contra la grip

El coordinador del Comitè Assessor de Vacunes, Francisco Álvarez, va alertar que “la gent pensa que la grip és un refredat amb febre i mata més que el coronavirus, sobretot gent gran”. La presidenta de la Societat Catalana de Pediatria va dir que “hem de millorar les taxes de vacunació de la grip, fent captació de nens sans i plantejant-ho com una vacunació sistemàtica, no només com una possible opció”, va afirmar. Va destacar l’èxit de la vacunació contra la bronquiolitis en nadons, amb una cobertura superior al 90%.