Protesta de funcionaris a les portes de la presó i mossos eviten el bloqueig

Mig centenar de funcionaris del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar ahir a les portes de la presó mentre que els Mossos d’Esquadra es van desplegar per evitar que es bloquegés l’accés. La protesta es va iniciar a les set del matí i va obligar a retardar el canvi de torn dels treballadors, que havien d’entrar a les 7.30 i ho van fer a les 8.00, segons fonts sindicals. Els treballadors van convocar aquesta acció “de forma espontània” per rebutjar la falta d’avenços en la negociació amb la Generalitat després de l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona, el 13 de març passat.

Les mateixes fonts van assenyalar a aquest diari que en els propers dies es preveuen noves protestes per continuar reivindicant la necessitat d’aplicar de forma immediata més mesures de seguretat davant l’augment de les agressions i per exigir que els funcionaris de presons siguin reconeguts com a agents de l’autoritat. Val a recordar que els sindicats han convocat vaga a les presons catalanes per al proper 26 d’abril, inici de la campanya electoral, i l’11 de maig, jornada de reflexió abans de votar.D’altra banda, Justícia ha suspès la visita que tenia previst fer l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a la presó. Segons fonts de la conselleria, no s’ha negat ni cancel·lat la visita sinó que s’ha ajornat fins que la situació es normalitzi. En aquest tipus de visites hi ha la presència del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, la dimissió del qual exigeixen els treballadors penitenciaris. Fonts municipals van assenyalar que la visita, que ja havia estat ajornada una vegada, ja estava agendada i que dijous es va comunicar a la Paeria que s’anul·lava per la situació amb els funcionaris.