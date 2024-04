Lliures els tres detinguts per simular maltractaments per obtenir papers

El jutjat d’Instrucció 3 de Lleida va decidir ahir, d’acord amb la Fiscalia, deixar en llibertat sense mesures cautelars els tres detinguts (dos dones i un home) acusats de simular casos de maltractament en l’àmbit de la parella per obtenir permisos de residència i prestacions econòmiques. La causa continua oberta per sengles delictes d’estafa processal i contra la salut pública i els investigats hauran de presentar-se davant de l’autoritat judicial quan siguin requerits. Entre aquestes persones es trobaria la presumpta líder de la trama, que hauria pagat homes en situació de vulnerabilitat o amb problemes de drogoaddicció per simular agressions masclistes a la ciutat de Lleida. Dos dels afectats estan fins i tot a la presó acusats de violència de gènere. Amb aquest mètode fraudulent, les dones que es feien passar per víctimes podien regularitzar la seua situació al país per circumstàncies excepcionals i tenien la possibilitat d’acollir-se a ajudes.

Tal com va avançar SEGRE en exclusiva, dotze dones haurien aconseguit la documentació mitjançant aquestes denúncies falses. Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa encara continua oberta i la jutge citarà ara a declarar els diferents testimonis.Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous tretze dones i un home en una macrobatuda al Barri Antic. Finalment, onze persones van quedar en llibertat i només tres van passar ahir a disposició judicial. Les indagacions policials es van iniciar fa aproximadament un any arran de la denúncia d’una dona obligada a exercir la prostitució, que va descriure l’existència d’un grup dedicat a l’obtenció de papers simulant casos de violència de gènere. Les suposades víctimes eren dones del nord de l’Àfrica que arribaven a la capital del Segrià des de Huelva i que exercien la prostitució en un pis del Barri Antic.

Un cas similar va quedar arxivat judicialment per falta de proves

■ Fa cinc anys, els Mossos d’Esquadra van dur a terme una operació similar a Lleida que es va saldar amb diversos detinguts. En aquest cas, els arrestats eren homes que suposadament traslladaven fins a Lleida dones de nacionalitat marroquina que arribaven a Espanya per Huelva després de prometre’ls l’obtenció del permís de residència a canvi de pagar uns 2.000 euros. Una vegada a la capital del Segrià, aquestes dones havien d’acudir a comissaria per interposar denúncies falses assegurant haver estat víctimes de maltractaments o d’agressions sexuals. La causa judicial va quedar finalment arxivada a causa de falta de proves. Aquest tipus d’estafes suposen un elevat cost per a l’administració, atès que s’implementen subvencions econòmiques i suposen un frau de llei.