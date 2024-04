Passarel·les en avís per deteriorament

Pintades a tot arreu, males herbes, vidres trencats, òxid, cablatge a la vista o taulons de fusta trencats són algunes de les deficiències que es poden trobar per les tres passarel·les per als vianants de la ciutat que creuen el Segre: la dels Camps Elisis, la del Liceu Escolar i la dels Maristes. Unes infraestructures que cada dia utilitzen centenars de lleidatans per anar o tornar de Cappont al centre de la ciutat i que presenten un estat deteriorat, ja sigui fruit de la falta de manteniment o per l’incivisme d’alguns ciutadans.

A la passarel·la que surt del campus de la Universitat de Lleida a Cappont, la dels Maristes, hi ha pintades, falta una planxa que deixa al descobert cablat elèctric, part de les planxes metàl·liques tenen òxid i a la rampa que dona accés a la canalització per la part de Cappont pràcticament no queda un vidre sencer. A la del Liceu Escolar creixen herbes pels laterals i a les juntes, també hi ha grafitis, algunes zones s’estan escantellant i falten algunes planxes de fusta. Quant a la dels Camps Elisis, hi ha pintades al llarg de tota la passarel·la i a tots dos costats, algunes des de fa mesos, a més de passamans de fusta sobresortits i diverses làmines de metall soltes i rovellades a la part inferior de les vidrieres.Sobre això, des de l’ajuntament van assenyalar que aquesta setmana han retirat les males herbes de la passarel·la del Liceu Escolar i la setmana que ve actuaran en les altres dos. Respecte a la resta de tasques de manteniment, van apuntar que se n’aniran encarregant “en funció de la disponibilitat pressupostària i dels recursos”.Per la seua part, la presidenta veïnal de Cappont, Veni Ros, va dir que “s’hauria de fer una posada a punt de totes les passarel·les, tant a nivell estètic com de manteniment”. Demanaran a la Paeria millora-les “perquè són infraestructures que tenen anys i necessiten una revisió a fons”, alhora que va demanar als ciutadans “ser més cívics i no danyar espais que són claus per al nostre barri”.