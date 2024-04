L'Horta de Lleida valora l'augment de vigilància a la zona però vol "càstigs efectius" contra els lladres i reincidents

detail.info.publicated acn



detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), Francesc Montardit, ha valorat positivament l'augment de vigilància policial a la zona per intentar aturar-hi l'onada de robatoris. Tanmateix, ha lamentat que aquest esforç és insuficient si no s'endureixen les lleis contra els lladres, sobretot contra els reincidents. Montardit ha afirmat que els delinqüents han "castigat" la part nord de l'Horta de manera reiterada davant la manca de "càstigs efectius". A banda de la reincidència, s'ha mostrat preocupat també pels assalts amb violència i amb els propietaris a dins que s'han registrat. A la partida Marimunt, els veïns s'han organitzat per vigilar les cases durant les nits dels caps de setmana.