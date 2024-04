Activitats esportives a la Mariola i Gardeny

L’ajuntament va celebrar diumenge passat les activitats de clausura que ha dut a terme la comunalitat urbana La Descomunal als barris de la Mariola i el Turó de Gardeny per promoure la pràctica esportiva i un estil de vida saludable. Unes jornades que portaven el “Fem esport, fem barri” i que han constat d’una vintena d’activitats que anaven des d’activitats de cal·listènia fins a sessions de ball, taitxí o patinatge que han comptat amb la col·laboració de la Paeria i de les entitats i col·legis de la Mariola i Gardeny. També es van celebrar dos caminades de 5 i 15 quilòmetres, així com una sessió de zumba i capoeira. Aquest conjunt d’activitats va servir per provar les noves rutes saludables que la Paeria va acabar d’implementar en aquests dos barris a finals de l’any passat. Aquestes són tres rutes que van des dels 1,5 fins als 3 quilòmetres pensades per fomentar el passeig i l’exercici actiu per a diferents grups d’edat. Al llarg d’aquestes rutes també han instal·lat màquines per fer gimnàstica i un parc infantil.