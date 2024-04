Almenys 57 sanitaris van patir una agressió a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida l'any passat

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Almenys 57 sanitaris de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida van patir algun tipus d’agressió l’any passat, un 29% més que els 44 del 2022, segons el sindicat CSIF. Detalla que 48 víctimes van ser dones (el 84%) i 8 homes, així com que les infermeres i auxiliars d’infermeria són els més agredits. En canvi, el Col·legi de Metges de Lleida va tenir constància el 2023 de quatre agressions a facultatius, totes verbals, mentre que l’any anterior van ser set: quatre de físiques i tres de verbals. L’hospital “reconeix una possible infradeclaració de les agressions a causa que no es notifiquen totes les que pateixen els professionals”, afegeix el sindicat.

Els sanitaris porten percebent un augment de l’agressivitat de pacients i acompanyants des de la pandèmia. Amparo Loren, portaveu de CCOO a l’Arnau, valora que “estem molt més irascibles i inquiets com a societat” i afirma que les infermeres, auxiliars i personal d’atenció al públic són els que més pateixen les agressions perquè estan en contacte constant amb els pacients.

Coincideix amb Santiago Miguelsanz, portaveu de Metges de Catalunya, que afegeix que “hi ha més exigència i menys tolerància amb els temps d’espera”. La també delegada de CCOO, Dominica Guardia, assenyala que han reclamat la instal·lació de botons del pànic a l’hospital davant de l’augment de les agressions físiques. “Ens van dir que s’estan posant en tots els nivells de l’ICS i fa dos mesos es va provar a Urgències, però no va funcionar perquè no es comunicaven tots els ordinadors”, indica.