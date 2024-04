Concurs d'idees per millorar el marge dret de la canalització del riu a Lleida

L’ajuntament de Lleida convocarà un concurs d’idees per urbanitzar el marge dret de la canalització que encara queda pendent, que inclou des del pont de la Universitat fins al de l’N-II, juntament amb el Camp Escolar. Així es va informar ahir en la reunió de la Fundació del Paisatge Urbà, un organisme municipal, en el qual es va detallar que aquest concurs es faria en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Lleida i que ja han encarregat a una empresa basca la redacció del seu plec de condicions i els paràmetres que s’hauran de complir.

La previsió del consistori és convocar-lo aquest any, previsiblement a la tardor. Aquest concurs forma part del projecte Espais Singulars, l’objectiu del qual és triar la millor proposta per millorar la integració del riu en la trama urbana i convertir-lo en un espai dinàmic, atractiu i útil per a la ciutadania. Així, el grup municipal d’ERC va plantejar que el concurs d’idees inclogui la millora de tot el marge dret i no només el tram entre els ponts de la Universitat i de l’N-II.

Precisament, el tram que es proposa millorar amb aquest concurs d’idees del marge dret de la canalització és el que està més degradat. Els veïns d’aquest tram han assenyalat que és un tram de la canalització oblidat i han denunciat diverses vegades el nul manteniment i que la zona és plena de llaunes, botelles, roba, envasos de plàstic, xeringues, tovalloletes, matalassos i fins i tot mobles, entre altres residus. Un aspecte molt diferent del que té el marge esquerre, que compta amb màquines de gimnàs a l’aire lliure i els seus accessos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. El fet que només es pugui accedir al marge dret per escales, algunes de les quals estan més que brutes, és un plus afegit perquè sigui poc freqüentat per la ciutadania, ja que les úniques rampes d’accés que hi ha en aquest costat es troben a les comportes de la Mitjana.Val a recordar que el marge dret entre la Mitjana i el pont de la Universitat es va adequar l’any 2010 amb una inversió total de 5 milions d’euros de l’Estat i formava part del segon pla Zapatero.