Espectacular incendi en un edifici de l'Avinguda Madrid de Lleida

Un incendi crema el setè pis d'un edifici de set plantes situat al número 38 de l'avinguda Madrid de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts de cinc de la tarda per l'espectacularitat de les flames que han cridat l'atenció de molts vianants. Sembla ser que no hi hauria ningú a l'interior de l'habitatge i tampoc hi ha risc que les flames es propaguin més amunt ja que només hi ha un altell. Els Bombers han enviat 9 dotacions per apagar les flames.

A través de la xarxa social X, els Bombers han informat que el foc ha cremat la terrassa d'un pis de la 7a planta i n'ha cremat completament un altre, del qual n'han evacuat un gos que, malgrat les maniobres de reanimació, finalment ha mort.

Els Bombers, que continuen a l'edifici amb set dotacions, han donat per apagat l'incendi a les 18:38h i han informat que les tres persones confinades a la vuitena i novena planta es troben bé.

L'arquitecte municipal s'ha activat per començar a revisar els habitatges danyats.

D'altra banda, l'incendi també ha afectat un vehicle que hi havia estacionat a la zona que ha rebut l'impacte d'una estructura metàl·lica d'un tendal afectat per les flames.