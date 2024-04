Projectes per a la millora de la mobilitat i la neteja del Secà

Un grup d’estudiants de l’institut Torre Vicens ha elaborat un projecte per millorar la mobilitat sostenible de la ciutat que ha estat seleccionat com un dels 100 millors projectes de l’Estat dins del concurs The Challenge, impulsat per EduCaixa, que busca fomentar el talent juvenil. Les principals mesures que plantegen els alumnes és el disseny de carrers pensats per als vianants i promoure l’ús de mitjans de transport sostenibles.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va saludar i va felicitar els estudiants premiats dins de la visita que va fer ahir als diferents centres educatius del Secà. També va visitar l’institut escola de Torre Queralt, on va conèixer i va felicitar les participants del programa Technovation Girls Lleida i que han creat una aplicació que, utilitzant la Intel·ligència Artificial, pot ajudar a mantenir net el barri. Una iniciativa que combina la tecnologia amb l’emprenedoria perquè les estudiantas creïn aplicacions mòbils per solucionar tota mena de problemàtiques socials i comunitàries. Així mateix, l’alcalde també va visitar l’escola bressol del Secà per conèixer el seu projecte educatiu.