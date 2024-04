Un veí de Lleida, investigat per l’espoli de tres jaciments arqueològics de Càceres pel qual s’ha detingut sis persones

detail.info.publicated europa press

Un veí de Lleida, juntament amb dos més de Càceres i València estan sent investigats per un suposat delicte de receptació, ja que van comprar per Internet algunes peces arqueològiques sabent que procedien de l'espoli de diversos jaciments de la zona de Càceres.

Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents al servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Comandància de Càceres, han aconseguit desarticular aquest grup criminal ubicat a la localitat de Càceres de Moral, dedicat a l’espoli indiscriminat d’enclavaments de gran rellevància històrica, arqueològica i patrimonial, ubicats a la província de Càceres, concretament Cáparra, Villasviejas del Tamuja i l’entorn d’Alcántara.

L’operació, denominada Tamussia, ha acabat amb la detenció de 6 persones directament vinculades amb els fets, per la suposada comissió dels delictes de danys continuats contra el patrimoni històric en jaciments arqueològics catalogats, furt agreujat, blanqueig de capitals, receptació i pertinença a grup criminal, per la qual cosa podrien enfrontar-se a una pena d’uns 4,5 anys de presó.

Les investigacions van començar a finals de l’any passat després de detectar-se una gran quantitat de petites excavacions o remocions de terreny, realitzades amb eines manuals, a l’interior dels jaciments arqueològics de Cáparra, al terme municipal d’Oliva de Plasencia (Càceres), i de Villasviejas del Tamuja, al de Botija (Càceres), ambdós enclavaments considerats de gran interès per la rellevància de les restes arqueològiques existents.

Els autors dels fets, en horari nocturn i amb l’ajuda de sofisticats aparells de detecció metàl·lica, realitzaven una escombrada sistemàtica de l’interior de les zones protegides amb la finalitat d’apropiar-se de les peces i/o objectes d’interès arqueològic. Posteriorment, a través xarxes socials, en grups tancats i especialitzats, posaven a la venda part de les monedes espoliades a preus molt inferiors al seu valor real al mercat legal.

Algunes d’aquestes peces són exclusives de la Ceca de Tamusia, amb un índex de raresa del 97% i datarien del segle I aC, segons els informes elaborats per tècnics especialitzats.

Durant el transcurs de la investigació policial es va poder constatar, a més, la gran activitat espoliadora dels detinguts, que van ser sorpresos, en diverses ocasions, en altres enclavaments d’entitat arqueològica com el de Cáparra o a la zona d’Alcántara. La forma en què es realitzaven les excavacions van portar als agents a determinar que es tractava del mateix grup criminal.

L’operació va acabar amb el registre de dos domicilis particulars ubicats a Moral (Càceres) on, en presència dels lletrats de l’Administració de Justícia, i amb el suport d’agents pertanyents a la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de Càceres i Arqueòlegs de la Conselleria de Cultura de la Junta d’Extremadura, es va procedir a la intervenció aproximada de 2.500 peces antigues, majoritàriament monedes, dos aparells de detecció metàl·lica, eines auxiliars per a l’espoli i una pistola detonadora.

Tots els detinguts i investigats, set homes i dos dones, han estat posats a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Càceres, segons han informat aquest dimarts en una roda de premsa que ha tingut lloc al Museo de Cáceres, on quedaran a resguard les peces rescatades.

Els detalls de l’operació han estat presentats pel delegat del Govern a Extremadura, José Luis Quintana; la directora general de Biblioteques, Arxius i Patrimoni Cultural de la Junta d’Extremadura, Adela Rueda; el tinent coronel i cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Càceres, Rafael Roldán, i el tinent en cap del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona), Antonio Manuel Lucero.

Quintana ha agraït la feina dels agents i la col·laboració de les institucions per poder recuperar aquestes peces arqueològiques de gran valor que "passaran a ser de tots els espanyols", ha dit.

Reconstruir el passat

Per la seua part, la directora general de Biblioteques, Arxius i Patrimoni Cultural de la Junta d’Extremadura, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha afirmat que recuperar el patrimoni usurpat és fonamental per a "reconstruir el nostre passat, construir el nostre futur a través del present i continuar creant la nostra identitat".

Rueda ha afirmat que les peces recuperades "ens permetran continuar aprofundint en l’estudi de les civilitzacions que ens van precedir, que formen la nostra història i a què, sens dubte, devem gran part del que avui som". Així mateix, ha assenyalat que aquests espolis manquen de tota mena de rigor científic o d’estudi en l’extracció de les peces, causant, a més, la pèrdua del context arqueològic i de la informació històrica associada.

Igualment, la responsable regional del patrimoni arqueològic ha ressenyat que el robatori i l’espoli del patrimoni cultural impedeix la reconstrucció dels processos d’identitat que possibiliten aquestes restes del passat i ha manifestat la importància de la col·laboració entre administracions perquè "protegir i preservar el patrimoni, històric i patrimonial exigeix la concurrència de tots els poders públics".

La Guàrdia Civil recorda que la finalitat dels "detectors" o "piteros" és la localització d’objectes arqueològics ajudats per aparells de detecció metàl·lica.

En aquest sentit, la llei de Patrimoni Històric d’Extremadura prohibeix la utilització d’aquests dispositius per a la recerca de restes relacionades amb la prehistòria, la història, l’art, l’arqueologia, sense haver obtingut prèviament una autorització administrativa que motivadament en justifiqui l'ús.

Les investigacions s’han dut a terme per agents pertanyents a la Unitat de Protecció de la Naturalesa de la Comandància de la Guàrdia Civil de Càceres, comptant a tota hora amb l’impuls i col·laboració de la Secció de Medi Ambient de la Fiscalia Provincial de Càceres i la Unitat de Protecció del Patrimoni Cultural de la Direcció General de Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Igualtat de la Junta d’Extremadura, en la confecció dels informes de valoració de danys i identificació de les peces.