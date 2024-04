Un aparatós incendi calcina un pis i la terrassa d'un altre de l'avinguda Madrid

Un aparatós incendi va calcinar un pis i va cremar la terrassa d’un altre ahir a la tarda a l’avinguda Madrid. El foc es va declarar a les 16.30 hores i es va originar en un dels habitatges de la setena planta del bloc situat al número 38. Cap persona hi va resultar ferida, malgrat que tres veïns que resideixen en plantes superiors van ser confinades preventivament i va morir un gos que era al pis incendiat, segons van informar els Bombers, que hi van acudir amb nou dotacions. Altres veïns de l’immoble van sortir pel seu propi peu al carrer, en un succés que va causar molta expectació. En el dispositiu també van participar patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos i el SEM. Durant els treballs d’extinció, el carrer va quedar tallat al trànsit. Així mateix es va iniciar la investigació per determinar com es va originar.

Els efectius dels Bombers van accedir a l’interior de l’edifici, van comprovar que no hi havia ningú als pisos afectats i que només es podia propagar per la façana. Passades les 18.00 hores el van donar per extingit. Posteriorment, van inspeccionar l’afectació a les deu plantes de l’immoble i van comprovar que les tres persones confinades es trobaven en perfecte estat. Les flames van causar danys en un habitatge, especialment al menjador i la sala d’estar, i la resta va quedar afectada pel fum. També es va calcinar la terrassa d’un altre domicili. Així mateix, un cotxe estacionat va tenir danys al caure-li l’estructura d’un tendal incendiat. Per la seua part, la Paeria va activar un tècnic municipal perquè fes una valoració dels danys.