Nova reunió per millorar la seguretat

Comandaments dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana es van reunir ahir amb la Federació d’Associacions Veïnals (FAV) de Lleida per tractar les mesures a utilitzar per millorar la seguretat ciutadana als diferents barris i zones rurals de la capital del Segrià. En les últimes setmanes, ambdós cossos policials han mantingut reunions amb diferents associacions de veïns, especialment en partides de l’Horta però també en barris com Ciutat Jardí, on els últims mesos s’han produït assalts i robatoris amb força en domicilis, la qual cosa ha generat alarma i inseguretat.

La Paeria va anunciar divendres passat que la Urbana reforçaria la vigilància a l’Horta i la patrullarà 24 hores cada dia, després que els veïns de Marimunt anunciessin que farien sometents. A més, Urbana i Mossos fan controls preventius conjunts.