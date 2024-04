El porta a porta no millora el reciclatge a Balàfia i Pardinyes, que fins i tot baixa un 11%

El nivell de reciclatge a les zones de Pardinyes i Balàfia amb el sistema de recollida porta a porta s’ha reduït un 11% en tot just un any, segons dades d’Ilnet, l’empresa concessionària encarregada d’aquest servei. El 2022 el nivell de recollida selectiva dels residus en aquestes dos zones era del 77%, mentre que el 2023 aquesta xifra va baixar fins al 66%, segons consta a l’informe anual que la concessionària va presentar ahir als grups municipals en la comissió de seguiment del servei de neteja viària i recollida d’escombraries. Unes xifres que corroboren que el seguiment del porta a porta en aquests dos barris no ha parat de baixar des que es va implantar el 14 de març del 2021, ja que aquell any el nivell de reciclatge va ser del 80%. Val a recordar que aquest sistema només s’utilitza als habitatges situats a la part de Pardinyes compresa entre Corregidor Escofet i la Mitjana i l’entorn de la carretera de Corbins, mentre que a Balàfia inclou la zona que va des de la mateixa Rambla a l’entorn del camp de futbol del barri. D’altra banda, el porta a porta ha comptat amb un important rebuig veïnal i el ple de l’ajuntament va aprovar el mes de març passat que revertiria aquest model pel d’illes de contenidors el juny (vegeu el desglossament).

Respecte al conjunt de la ciutat, la recollida selectiva el 2023 va augmentar mínimament respecte al passat exercici, situant-se en el 37,8%, mentre que a Ciutat Jardí i Vila Montcada, on utilitzen el porta a porta, es manté en el 90%. Paral·lelament, la generació de residus a Lleida va descendir un 1,4% amb un total de 64.745.604 quilos. En la comissió també es va informar que en tot l’any passat es van cremar un total de 124 contenidors d’escombraries, que van suposar una despesa per a l’ajuntament al voltant de 100.000 euros.

La Paeria revertirà aquest model en els dos barris a partir del 15 de juny

El ple de la Paeria del març passat va aprovar amb els vots del PSC, PP, Junts i Vox, l’abstenció d’ERC i el rebuig del Comú el final del porta a porta a Pardinyes i Balàfia, que tornaran al sistema de recollida d’escombraries basat en illes de contenidors. La previsió del govern municipal per revertir aquest model és el 15 de juny, que és quan preveuen disposar dels nous contenidors. Aquesta modificació anirà acompanyada d’una campanya informativa sobre com s’han de reciclar les escombraries amb els contenidors per continuar augmentant els nivells de reciclatge.