Talls de trànsit per obres al pont de Pardinyes de Lleida

L’ajuntament de Lleida portarà a terme entre aquest dijous i divendres obres de millora al pont de Pardinyes que comportaran el tall dels dos carrils de circulació centrals, un per sentit. El motiu d’aquesta actuació és la renovació de les juntes del viaducte i s’actuarà on abans hi havia la mitjana, que es va suprimir per deixar espai al carril bici.

D’altra banda, avui faran tasques de manteniment als semàfors que hi ha a l’encreuament d’aquest pont amb el camí de Grenyana. Al seu torn, la Paeria millorarà la setmana que ve el paviment del pàrquing dissuasiu de Cappont, al costat del carrer Riu Ebre i el col·legi Frederic Godàs.