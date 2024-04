Veten a una gelateria instal·lar terrassa tot i que l'anterior negoci sí que en tenia

Els propietaris d’una gelateria ubicada en el número 9 del carrer Rovira Roure denuncien que la Paeria no els autoritza a instal·lar terrassa al·legant que la llicència del local és de comerç de pa amb degustació. Asseguren que l’anterior negoci que hi havia en aquest local era una cafeteria, però amb la mateixa llicència que la seua, i sí que se li va concedir permís per tenir terrassa. “Només cal mirar per Google Maps per veure que el negoci que hi havia abans tenia 10 taules a la terrassa”, lamenten els amos. Afirmen que la seua gelateria és l’única artesana de la ciutat i que per a aquest negoci és necessària una terrassa.

Un portaveu municipal va indicar que “aquest establiment sempre ha tingut autorització de comerç de pa, mai de bar o similar, per tant no tenen cap llicència que autoritzi a tenir terrassa”. Detalla que l’article 12 de l’ordenança d’usos de la via i els espais públics de Lleida estableix que “poden sol·licitar vetlladors, carpes i similars els titulars d’establiments d’hostaleria que disposin de la llicència reglamentària per exercir l’activitat de bar, restaurant i/o bar o similar que s’adeqüin als requeriments que s’estableixen en les normatives vigents i estiguin al corrent del control inicial i/o periòdic”.