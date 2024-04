Detinguda l'excuidadora d'una anciana a Lleida per assaltar-la al seu pis a punta de ganivet

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat una dona i un home, de 51 i 47 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència en un pis de Lleida i un delicte d'estafa bancària. Els fets es remunten al 7 de març, quan es va produir un robatori violent en un domicili del carrer Isona de la capital del Segrià, al barri de la Bordeta. Segons la policia, a primera hora del matí una dona va trucar al porter automàtic fent-se passar per una repartidora que portava un paquet. La veïna, de 80 anys, va obrir la porta i la suposada repartidora, tapada amb mascareta, li va demanar la documentació. Al moment de girar-se la dona li va col·locar un ganivet al coll, va entrar al domicili i va amenaçar-la i exigir-li diners.

La víctima va donar diners i la llibreta bancària a l'assaltant, així com també el codi de seguretat de les llibretes. Tot seguit, la falsa repartidora va fugir del lloc acompanyada d'un home que l'esperava al carrer.

La víctima, que va resultar il·lesa, va anar al banc per alertar de la sostracció de les llibretes va veure que ja li havien realitzat una primera extracció en un compte per valor de 2.000 euros. Posteriorment, en els dies següents, tot i haver donat de baixa la lliberta, va veure que s'havien realitzat quatre extraccions més de diners, en caixers de Lleida, Juneda i Arbeca, per un import de 8.000 euros. En total, amb les retirades de diners als caixers i l'efectiu que es van endur el dia de l'assalt, els lladres van sostreure més de 10.000 euros

La investigació policial va arribar a la conclusió que l'autora d'alguna manera coneixia la distribució del pis ja que, mentre tenia la víctima agafada pel coll, la va portar directament a l'habitació i al lloc on guardava els diners. A més, van comprovar que l'any passat també li havien sostret diners del seu compte i la dona sempre havia sospitat d'una cuidadora que va tenir i que ja no treballava per a ella. De fet, l'assaltant, tot i anar molt tapada, tenia una aparença i constitució molt semblant a la de l'antiga cuidadora de la víctima.

La investigació, liderada pels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida, va permetre identificar els dos presumptes autors del robatori i les estafes bancàries. La dona, efectivament, va resultar ser la persona que havia treballat per la víctima.

El passat dilluns, pels volts de les 14.30 hores, els dos presumptes assaltants van ser detinguts a les Borges Blanques. Els dos arrestats, dels quals l'home té antecedents, van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.