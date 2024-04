Dos de les 17 candidatures a Lleida per al 12-M, sense el mínim de 15 membres per anar a les eleccions

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos de les 17 candidatures a Lleida per a les eleccions al Parlament del 12 de maig no reuneixen el nombre mínim de membres que exigeix la normativa electoral. Han de tenir almenys 15 candidats, tants com escons es reparteixen en la província. Tots els partits han reunit aquest requisit tret de Front Nacional, la llista del qual inclou només tretze noms, i el Partit Univers Català, que només en té un: el del cap de llista, Ramon Carner. Aquestes dos formacions hauran de completar- les abans de la proclamació de candidats dilluns vinent o, altrament, decauran.

D’altra banda, les llistes electorals de Lleida i de la resta de Catalunya es van publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat i, a partir d’ara, els partits hauran de reparar errors i deficiències en aquestes llistes abans de la proclamació de candidats. Fins aleshores, la Junta Electoral les examinarà i advertirà els partits quan hagin de corregir- les o completar-les. Més de la meitat de les presentades a Lleida, un total de nou, corresponen a formacions extraparlamentàries, que estan obligades a presentar avals d’electors per poder presentar- se als comicis. En les eleccions al Parlament del 2021, dos llistes van decaure a l’incomplir aquest requisit