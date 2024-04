Els casos de tos ferina des d'inici d'any a Lleida ja multipliquen per 5 tots els del 2023

L’augment de casos de tos ferina a les comarques de Lleida i al conjunt de Catalunya és constant des de principis d’aquest any i els diagnosticats a Ponent en poc més de tres mesos ja quintupliquen tots els que es van registrar l’any passat. Segons dades de l’Institut Català de la Salut a Lleida, des de l’1 de gener fins dilluns passat s’han diagnosticat 411 casos a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, mentre que en tot el 2023 se’n van comptabilitzar només 77.

Un increment sense precedents, segons els vacunòlegs i pediatres, que afecta especialment Catalunya, ja que “fins a finals de març s’han declarat més de 7.000 casos, quan el 2015, que fins ara era l’any amb més contagis de tos ferina en les últimes dos dècades, n’hi va haver 3.800”. Així ho va assegurar ahir l’expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia, Fernando Moraga-Llop, en la dinovena Jornada d’Immunitzacions de Lleida, celebrada a la facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida i que va congregar més de 150 professionals sanitaris.

La cobertura vacunal de la tos ferina als sis anys a Catalunya està ara per ara per sota del 80%

Moraga-Llop va assenyalar que aquest increment es deu al fet que la vacuna, que s’inocula als sis anys d’edat, “perd potència d’immunitat passats 3-5 anys, motiu pel qual ara estem registrant brots a les escoles i instituts en nens d’entre 10 i 12 anys”. Un fet que, sumat que a Catalunya “la cobertura vacunal d’aquesta dosi als 6 anys està per sota del 80 per cent”, fa que hi hagi aquestes xifres rècord. Davant d’aquesta situació, Moraga-Llop advoca per aplicar una dosi de reforç de la vacuna a canalla d’entre 10 i 12 anys, una mesura que també va plantejar l’Associació Espanyola de Pediatria la setmana passada. “No solucionarem la tos ferina perquè el virus continuaria circulant, però reduiríem els brots escolars, que és un problema per a nens, famílies, autoritats i treballadors sanitaris, perquè les consultes a Atenció Primària s’estan col·lapsant”, va dir Moraga-Llop.El portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia va afegir que aquest any inclouran al calendari vacunal infantil la immunització contra el rotavirus i va assenyalar que, en general, no hi ha hagut un augment de famílies antivacunes. “En 50 anys hem passat d’un calendari de 6 vacunes a un de 18, un increment que corrobora que són efectives”, va concloure.

Insten a immunitzar més els adults per evitar brots vírics

Els organitzadors de la jornada van fer ahir una crida perquè els adults es vacunin més per prevenir la propagació de malalties o evitar complicacions. “No hi ha hagut un augment dels antivacunes, però hem de recuperarar les immunitzacions que no es van fer durant la covid perquè la gent no podia o no volia anar als CAP per por, hem de conscienciar-los de la importància que ho facin”, va assenyalar Pepi Estany, directora del CAP d’Artesa de Segre i referent en vacunes de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta opinió la va subscriure la vicepresidenta primera de l’Associació Espanyola de Vacunologia i membre de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Gloria Mirada, que va afegir que “hem de reforçar aquest missatge que la vacunació funciona, la història ens ha portat a l’erradicació de diverses malalties i hem d’insistir en aquest missatge i conscienciar-ne els professionals”.