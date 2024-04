La federació veïnal aplaudeix el pla de xoc contra els robatoris

La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV) va emetre ahir un comunicat en el qual va mostrar la seua satisfacció amb el pla de xoc que està duent a terme la Paeria per millorar la seguretat a l’Horta. Aquest consisteix en un augment dels controls a les partides i que la Guàrdia Urbana hi patrulli 24 hores tots els dies, quan fins ara només ho feia al matí i a la tarda els dies feiners. Una mesura que “es valora com a imprescindible atesa la gran preocupació entre els veïns, a causa de l’increment dels robatoris a les cases”. No obstant, van instar les administracions a revisar i endurir les sancions i condemnes per als casos de multireincidència, una demanda que, asseguren, també fan diferents forces i cossos de seguretat.

D’altra banda, van valorar molt positivament les reunions que tant la Urbana com els Mossos d’Esquadra organitzen als barris per donar consells sobre seguretat als veïns i les consideren “molt necessàries”. Precisament, ahir a la tarda se’n va fer una al centre cívic del barri de Balàfia.