Tècnics afirmen que 52 cases de l'Horta tenen esquerdes pels trens

Les esquerdes que han aparegut els últims mesos en almenys 52 habitatges de l’Horta tindrien “una relació directa” amb el pas dels trens pel bypass de la línia d’alta velocitat. Així ho va assegurar ahir Jesús Oriol, enginyer acústic d’Acústics Ambient, l’empresa que han contractat els veïns afectats per aquests danys, que va afirmar que “és una evidència” que les esquerdes estan originades per les vibracions que causen els combois.

Va afegir que la principal causa que hagin aparegut aquests últims mesos “és que ara passen molts més trens”, ja que el trànsit ferroviari s’ha triplicat respecte a fa uns anys i provoca que hi hagi molta més afectació i un desgast de la via. Val a recordar que des del 2022 el trànsit pel bypass ha augmentat considerablement per l’entrada en servei dels trens de les companyies Ouigo i Iryo, que no paren a Lleida, però sí que passen per aquesta línia que travessa l’Horta.Oriol va dir que han constatat que les vibracions generades per aquests trens “afecten fins a habitatges que estan a 230 metres de la via i això suposa un incompliment de la normativa quant a nivells de vibració”. Va apuntar que una de les possibles solucions seria “aplicar un tractament antivibratori a les vies des de Torres de Sanui fins a Artesa de Lleida”, on també hi ha habitatges afectats, segons van assegurar l’enginyer i veïns de l’Horta.Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, van visitar ahir una de les cases amb esquerdes per conèixer els danys. Larrosa va dir que Adif està fent mesuraments “per veure quina relació tenen les esquerdes que han aparegut a diverses cases de l’Horta que són a prop de les vies del tren” i es va posar a disposició dels veïns “per veure com podem contribuir a aclarir aquesta problemàtica”. Crespín va dir que aquesta setmana Adif acabarà d’efectuar tots els mesuraments.

Rosa Maria Valls, que viu en una casa esquerdada a prop de les vies, va dir que les vibracions “fan que les portes i els llits es moguin i genera angoixa, tenim por, cada dia apareixen esquerdes més grans”.