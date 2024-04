Detinguts a l'anar a recuperar la caixa que havien robat d'un bar de Balàfia

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir a la matinada dos veïns de Lleida de 43 i 32 anys com a presumptes autors en un bar del carrer Rosa Parks, a Balàfia. El robatori es va produir a les 3.20 hores, quan els lladres van forçar la persiana metàl·lica entrada i la porta i es van emportar la caixa enregistradora que hi havia al taulell. Una patrulla va fer una recerca per la zona i va localitzar dos homes caminant pel carrer Penedès. Els agents els van identificar i van escorcollar encara que no van trobar res que els relacionés amb el robatori, per la qual cosa els van deixar anar. Poc després, els policies van trobar, amagada a Corts Catalanes, una caixa enregistradora que coincidia amb la sostreta a l’establiment. Davant la possibilitat que els autors tornessin per recuperar el botí, els agents van fer una espera discreta. Poc després, van aparèixer els dos individus identificats. En ser sorpresos, van fugir corrent. Tanmateix, van ser localitzats i arrestats al mateix carrer.Els detinguts, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, passaran avui a disposició judicial.