Un equip per a proves digestives evita 400 trasllats

El servei d’Aparell Digestiu de Lleida ha inaugurat aquesta setmana una unitat d’Exploracions de Motilitat Digestiva a l’hospital Santa Maria que ajudarà a diagnosticar el reflux esofàgic, la disfàgia (dificultat per engolir), el restrenyiment crònic o la incontinència fecal. Els professionals calculen que evitarà el desplaçament a Barcelona de més de 400 pacients a l’any amb problemes gastrointestinals. Les proves que es faran són la manometria esofàgica d’alta resolució, la manometria anorectal d’alta definició 3D i la PH-metria de 24 hores.

Les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran no disposaven fins ara de la tecnologia per fer les esmentades proves, de manera que totes les exploracions funcionals es derivaven a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la qual cosa obligava els pacients lleidatans a traslladar-se, augmentava el temps d’espera i retardava el diagnòstic i el tractament oportú de les diverses patologies.La doctora responsable de la unitat, Consuelo Ramírez, explica que les derivacions comportaven un temps d’espera mitjà d’un any. “Ara serà d’un a dos mesos, la qual cosa implica un avantatge molt gran per a la salut dels pacients”, afirma. La doctora integra la unitat al costat de la infermera especialista Rosa Palau i estan coordinades amb el servei d’Aparell Digestiu, liderat per la doctora Montserrat Planella. “En un futur provarem d’incorporar noves tècniques, perquè encara hem de derivar els nens”, afegeix Ramírez.Durant les últimes dècades, els avenços tecnològics en l’estudi de la motilitat digestiva –acció encarregada de desplaçar el contingut des de la boca fins a l’anus– han comportat una millora en la identificació i el tractament d’una àmplia varietat d’afeccions.