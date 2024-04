Ordenen pintar la façana i substituir les bigues de l'Ilerda

L’ajuntament ha ordenat a l’empresa propietària de l’antic hotel Ilerda, situat al peu de l’Ll-11 i que porta tancat des de l’any 2010, que revisi i repari tots els desperfectes de la façana, la repinti del tot i arregli totes les bigues i els sostres de la primera i la segona plantes. Un conjunt d’actuacions que el consistori reclama al titular, Divarian Propiedad, vinculat al fons Cerberus, després que tècnics municipals constatessin “l’avançat estat de degradació” que presenta la façana i que alguns dels seus elements no estan ben subjectes i corren risc de desprendre’s i que caiguin a la via pública.

Anteriorment, la Paeria també havia ordenat tapiar les entrades i assegurar l’estructura de l’edifici, ja que als baixos hi ha un comerç en actiu, i algunes plantes pateixen aluminosi que posa en risc l’estabilitat. Després de mesos reclamant aquesta millora, finalment es van apuntalar la primera i la segona plantes de l’antic hotel i ara la Paeria demana que es repari tant el sostre de la primera i la segona plantes que estan apuntalats com reparar i substituir les bigues malmeses. A finals de febrer, la Paeria va donar dos mesos per fer aquests treballs.