Tallats dos carrils del pont de Pardinyes per obres de millora

L’ajuntament va tallar ahir els dos carrils de circulació centrals del pont de Pardinyes, un per sentit, per renovar les quatre juntes de dilatació. Els operaris van col·locar membranes geotèxtils i van repintar la senyalització horitzontal afectada pels treballs, que es van centrar en la part central del pont, on hi havia la mitjana que es va demolir per habilitar el carril bici. Les obres estaven previstes al març però es van suspendre per pluja i el tall es mantindrà fins avui.