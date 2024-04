Tallen carrils a l'avinguda Indústria del polígon El Segre per obres

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest divendres s’han iniciat les tasques de pavimentació de l’avinguda Indústria del polígon industrial El Segre, en el tram situat entre els carrers Llorenç Agustí Claveria i Enginyer Pablo Agustin (a l’altura del dipòsit municipal de vehicles). L’actuació comporta restriccions al trànsit, per tal de poder dur a terme l’estesa del nou aglomerat. Així, des d'aquest divendres i fins al pròxim dimecres, 17 d’abril, el pas de vehicles quedarà restringit a un carril per sentit en aquesta avinguda, que enllaça el polígon amb la resta de la ciutat a través del Pont de Pardinyes.

Aquestes obres formen part de la segona fase dels treballs de remodelació de l’avinguda Indústria, que se centren en l’ampliació de la vorera dels nombres parells d’aquest vial i que complementa la primera fase que ja es va completar a l’altra banda, on també es va habilitar carril bici, segons ha explicat l'ajuntament de Lleida. L’actuació està inclosa en el projecte de Transformació sostenible i digital del transport a Lleida, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, finançat per Fons Next Generation de la Unió Europea.