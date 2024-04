Educació proposa borses 'fixes' de substituts durant tot el curs

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament d’Educació proposa la creació d’un “grup estable” que inclourà docents que faran substitucions de la seua especialitat durant un curs sencer i “dins de l’àmbit territorial que es defineixi, segons les necessitats de cada territori”. Les persones s’inscriuran voluntàriament i en els períodes en què no cobreixin una substitució prestaran serveis de suport educatiu en un centre de referència. Aquests es definiran d’acord amb els serveis territorials i en cada un hi haurà un màxim de tres assignats. El Govern planteja la mesura per pal·liar el greu problema de falta de docents, així com per donar certa estabilitat als substituts, que estaran contractats durant tot l’any.

Fonts sindicals valoren positivament l’estabilitat laboral que un contracte de l’1 de setembre al 31 d’agost donarà al personal i afegeixen que així es podrà atendre alumnes dels municipis on menys docents volen anar. També celebren que les persones del grup estable podran aprendre diferents formes d’aprenentatge continu. “Les mesures poden ser positives si s’apliquen bé”, va valorar USTEC a la taula sectorial del 22 de febrer.En canvi, els sindicats rebutgen que les persones que formin part d’aquesta borsa fixa hagin d’estar disponibles a tota l’àrea dels serveis territorials perquè “és molt territori per fer substitucions” i proposen reduir l’àrea a un màxim de dos comarques, així com que els docents rebin un complement salarial “ateses la despesa del seu vehicle i l’excés de treball que suposa en la salut física i mental aquesta adaptació a tanta disponibilitat de mobilitat”. Així mateix, recorden que fa una dècada existien els “comarcals”, docents amb una funció semblant que el Govern planteja per al grup estable, que cobraven un complement d’uns 220 euros i només cobrien dos comarques.Els sindicats lamenten que “el departament no contempla la realitat territorial” per l’ampli territori que inclouen els serveis territorials. En aquest sentit, Rosa Montané de CCOO explica que “he arribat a fer 12 substitucions en un any, cosa que implica una sobrecàrrega molt gran” que empitjora amb les llargues distàncies. Així mateix, proposa que Educació obri les borses de totes les especialitats en els serveis territorials de tot Catalunya, a més del grup estable.