Empitjora la falta de bosses per a l'orina en farmàcies

Les bosses de recollida d’orina presenten problemes de subministrament a les farmàcies, que han empitjorat els últims mesos. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, María Enrique-Tarancón, explica que a la seua farmàcia, Delmàs, actualment disposen de bosses de 2 litres, per quan els pacients estan al llit, però no tenen cap unitat de les que es fixen al llit, “la qual cosa limita molt l’autonomia de les persones que en necessiten”, lamenta. Alerta que no hi ha un producte alternatiu i algunes persones opten per reutilitzar les bosses, amb el risc d’infeccions que comporta, i recomana trucar al 061 perquè contactin amb les farmàcies properes i saber on es poden trobar.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris indica que al desembre va tenir coneixement d’un problema de subministrament a nivell europeu de les bosses que està afectant-ne la disponibilitat també a l’Estat. Explica que es deu al tancament d’una planta de fabricació europea que subministrava a diversos fabricants de diferents marques, la qual cosa ha provocat més demanda a altres fabricants. L’Agència comptabilitza 861 medicaments amb problemes de subministrament actius.