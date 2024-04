El professor acusat d'abusos a una exalumna a Lleida serà jutjat aquest dilluns

El jutjat penal número 2 de Lleida té previst jutjar aquest dilluns vinent el professor lleidatà H.H.A., acusat d’abusar sexualment el mes d’agost del 2020 d’una exalumna que llavors era menor d’edat, en un cas que va destapar SEGRE. El judici arriba gairebé tres anys i mig després que es fes la denúncia.

La Fiscalia sol·licita una condemna de dos anys i mig de presó i la família de la denunciant, de tres. La jove va denunciar el cas el 16 d’agost del 2020 davant dels Mossos d’Esquadra, que van remetre als jutjats la seua declaració i unes converses de WhatsApp que va mantenir amb el professor, que impartia la matèria de Filosofia a l’institut Màrius Torres i coneixia la menor perquè anteriorment havia estat alumna seua. Segons la denúncia de la jove, el docent la va citar a casa seua per entregar-li uns llibres i, amb el pretext de fer-li un massatge, presumptament li va grapejar els pits. L’adolescent va abandonar l’habitatge molt nerviosa, segons la denúncia.La Fiscalia considera que el docent, “guiat per l’ànim de satisfer els seus instints sexuals”, li va fer diversos tocaments. El Ministeri Públic, a més dels dos anys i mig de presó, sol·licita la inhabilitació de l’acusat per a qualsevol professió o activitat que comporti contacte regular amb persones menors d’edat durant el temps de condemna. Així mateix, demana que se li imposi llibertat vigilada durant cinc anys i indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pels danys morals causats. Durant la investigació, una dona de 35 anys va explicar davant dels Mossos d’Esquadra que havia patit un fet similar amb l’acusat quan ella tenia 18 anys, una cosa que no s’inclou en la causa.

Exmonitor condemnat

L’octubre del 2021, un exmonitor de l’institut Gili i Gaya de Lleida va acceptar un any de presó i un any de llibertat vigilada per enviar fotografies eròtiques a dos alumnes de 15 i 16 anys.

Educació el va apartar a principis d’aquest curs de la docència

■ El departament d’Educació va apartar el mes d’agost passat de la docència aquest professor. Llavors estava previst que s’incorporés als serveis territorials de la conselleria per a tasques administratives. Fins aquest curs, el departament d’Educació sempre havia mantingut que, a l’estar el cas judicialitzat, prevalia la presumpció d’innocència i no vulnerar cap dels drets del docent. Tanmateix, el departament va prendre la decisió després que Eldiario.es publiqués que l’acusat havia aconseguit una plaça com a professor funcionari de carrera. La Generalitat el va incloure a la llista per entrar a formar part dels acceptats en el concurs de mèrits per ser funcionari. El curs passat va estar a l’institut Ronda i estava previst que al setembre s’incorporés a l’institut La Mitjana.