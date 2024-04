Mig miler de joves lleidatans s'examinen per estudiar Educació

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mig miler de joves lleidatans, la majoria alumnes de segon de Batxillerat, es van examinar ahir de les Proves d’Aptitud Personal (PAP), necessàries per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària a les universitats públiques. Les privades també exigeixen els seus estudiants que superin els exàmens, però permeten que els aprovin una vegada començada la carrera.

Les PAP consten de dos proves: una avalua les competències comunicatives i el raonament crític, i la segona examina la competència logicomatemàtica. Per ser qualificats com a aptes, els aspirants han de tenir una mitjana superior a 5 punts sobre 10 entre els dos exàmens, però no poden treure menys d’un 4 en cada un. Una vegada superada, la prova té validesa indefinida.El 55,69% dels alumnes lleidatans que es van presentar a la convocatòria ordinària l’abril de l’any passat van obtenir la qualificació d’apte. Lleida va ser el territori amb millors resultats, ja que a Barcelona van aprovar el 55,02% dels aspirants, a Bellaterra el 54,29%, a Tarragona el 51,99% i a Girona el 51,35%. Mentre que el 56,5% dels alumnes catalans de Batxillerat van superar els exàmens, el percentatge d’aprovats procedents de cicles formatius de grau superior es va reduir al 35,09%.A tot Catalunya, ahir es van presentar 5.119 alumnes a les PAP, dels quals 4.077 van ser dones.

«Vaig deixar Dret a tercer perquè vull ser mestra» «Tots hauríem de fer les PAP abans d’entrar al grau» «Em presento per tercera vegada i tinc bones sensacions» Opinions dispars entre els alumnes

Alguns aspirants valoren que el filtre que suposen les PAP és necessari, mentre que d’altres diuen que “no influeixen en res i no són necessàries”. Així ho considera l’Ariadna, una alumna de segon de Batxillerat que afirma que “ja tenim prou pressió amb la selectivitat i el final de curs”.