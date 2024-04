Alumnes innovadors

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Portes amb sensors que activen una alarma a l’obrir-se o robots fets amb peces Lego són exemples dels projectes innovadors que alumnes de Primària i ESO de nou centres de Lleida van presentar ahir a la Fira STEAMakers, la primera de les nou que se celebraran a tot Catalunya. Escolars de FEDAC Lleida, La Serra de Mollerussa i dels instituts Castell dels Templers i Manuel de Montsuar es van reunir al Parc de l’Aigua i van exposar productes tecnològics com aparells per mesurar la qualitat de l’aire o models de granges sostenibles.

Per una altra banda, alumnes de les escoles Francesco Tonucci, Parc de l’Aigua, Parc del Saladar i dels instituts d’Alpicat i Ciutat de Balaguer van presentar a la fira diferents investigacions que havien treballat prèviament a les aules, com propostes per substituir els plàstics o per transformar els patis de les escoles i treballs sobre les utilitats de la tecnologia per ajudar les persones i de la solidaritat, així com sobre la salut sexual i reproductiva.L’esdeveniment està organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i Investigació Educativa (CESIRE) i l’associació Robolot Team, amb l’objectiu de “generar espais en què els alumnes puguin explicar exemples de bones pràctiques educatives visibilitzant l’impacte de l’aprenentatge per projectes, així com obrir la possibilitat de rebre comentaris i observacions per diversos grups d’experts”. En efecte, docents, tècnics del CESIRE i representants de les universitats van donar un feedback amable de les presentacions.

«Hem investigat sobre salut sexual»