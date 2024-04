Nou incendi al parc de la Mitjana de Lleida

Els Bombers de la Generalitat estan treballant des de primera hora d’aquesta tarda en l’extinció d’un incendi al parc de la Mitjana de Lleida. S’ha rebut l’avís a les 13.33 hores i s’han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter. També hi col·laboren diverses patrulles de la Guàrdia Urbana.

Es tracta del quart incendi que hi ha en menys d’una setmana en aquest paratge de la capital del Segrià. El risc d’incendi forestal en boscos de ribera s’ha disparat aquests dies per l’aparició de la pelusa dels pollancres. Ahir també hi va haver un incendi a l'Estany d’Ivars i Vila-sana que ha calcinat més de cinc hectàrees.