La Paeria de Lleida paga més d'un milió en un any per hores extra de la Policia Local

Les hores extra efectuades pels agents de la Guàrdia Urbana de Lleida ciutat van generar el 2023 una despesa de més d'un milió d'euros a l'ajuntament, una xifra rècord els últims anys. La vigilància fixa al Barri Antic –ja desactivada–, la doble convocatòria electoral i el control d'activitats organitzades per entitats, entre els motius.

L’ajuntament de Lleida va pagar el 2023 més d’un milió d’euros per les hores extraordinàries efectuades pels agents de la Guàrdia Urbana, un import sense precedents els últims anys. En concret, la liquidació del pressupost del 2023 constata que va abonar 1.029.096 euros en concepte de gratificacions –la gran majoria correspon a serveis extraordinaris– a l’àrea de Seguretat Ciutadana, gairebé 400.000 més que els 663.004 euros que havia previst inicialment. És a dir, que hi va haver una desviació a l’alça de ni més ni menys que del 55%. L’augment també és notable en comparació amb la quantitat que va abonar el 2022, que va ser de 821.763 euros.

La tinenta d’alcalde responsable de Seguretat Ciutadana, Cristina Morón, va detallar que els principals motius d’aquest increment són quatre. Un és la vigilància fixa a la plaça del Dipòsit implantada durant l’etapa final de l’anterior govern municipal, coberta íntegrament amb serveis extraordinaris i que va generar un total de 9.777 hores. Morón va afegir que l’actual govern la va suprimir el setembre passat. El segon va ser el dispositiu associat a les eleccions municipals i a les generals, amb 1.377,5 hores més. El tercer, l’augment de les sol·licituds de serveis per part d’entitats, ja que va detallar que han passat de 87 el 2022 a 109 el 2023. Aquestes activitats engloben tota mena d’actes, com esdeveniments festius o esportius.

Finalment, Morón va afegir que el reforç dels dispositius organitzats per efectuar controls d’alcoholèmia han suposat unes altres 1.617,5 hores. Per una altra banda, la tinenta d’alcalde va destacar sobre aquest punt que aquests controls comporten una millora de la seguretat viària, que és un dels objectius fixats en el nou Pla Local de Seguretat.

A més, hi ha actes i celebracions organitzats directament per l’ajuntament que es cobreixen en bona mesura amb serveis extraordinaris, com per exemple les festes majors, la cavalcada de Reis o la gran rua de Carnaval.Per la seua part, fonts sindicals van considerar que la plantilla de la Guàrdia Urbana continua sent insuficient per donar resposta a totes les necessitats existents, malgrat el seu increment en els últims anys. Van indicar que hi ha dificultats per cobrir baixes per malaltia, embarassos o jubilacions perquè els cossos policials no disposen de personal interí per suplir-les i van apuntar que, per aquesta raó, quan és imprescindible, l’opció de fer hores extra resulta més econòmica que la que representaria disposar d’una reserva de professionals formats i equipats. Van destacar que en totes les policies locals “és una pràctica habitual” recórrer-hi per cobrir esdeveniments que queden fora del servei ordinari i van argumentar que el “retorn econòmic” que generen actuacions com controls de trànsit o la vigilància d’activitats organitzades per la ciutadania és més alt que el cost.

Nou programa informàtic i renovació de motos

L’equip de govern va notificar ahir als comandaments i representants sindicals del cos que està preparant la licitació del nou programari informàtic de gestió de la Policia Local, amb el doble objectiu de millorar-ne la gestió interna i l’atenció a la ciutadania. Ho va fer en la primera reunió en aquest mandat de la taula de la Guàrdia Urbana, presidida per l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa. El primer edil va anunciar que està prevista la renovació progressiva del parc de motos, una trentena en tres anys. Així mateix, en la reunió es va acordar renovar el vestuari d’estiu i dotar els agents de nous polos. Fonts d’Asigull, sindicat majoritari, van valorar molt positivament l’actitud del govern a l’hora d’abordar les seues reivindicacions. A més, van indicar que han presentat una proposta per millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.