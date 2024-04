Un sol carril per a vehicles privats a Prat de la Riba

Les obres a Prat de la Riba han comportat que l’avinguda passi de tenir dos carrils per a vehicles privats a un de sol de baixada des de la plaça Ricard Viñes fins a l’encreuament amb Pi i Margall, just abans d’arribar a Príncep de Viana. En aquest tram, el carril de la dreta està reservat per a busos i taxis. Per evitar congestions de trànsit, s’ha habilitat un curt carril addicional a l’encreuament amb Alcalde Porqueres per poder girar a l’esquerra sense haver d’aturar la circulació a Prat de la Riba.

La remodelació de l’avinguda es troba a la recta final, després de gairebé un any i mig d’obres. Encara falta pintar el tram de carril bici del costat del CAP entre el col·legi Lestonnac i Ricard Viñes, així com també reparar el ferm del carril bici de l’altre sentit, que es troba en molt mal estat, ple de clots i desnivells.