El barri de Magraners de Lleida exigeix el trasllat de la subestació elèctrica

L’associació de veïns de Magraners va mostrar ahir el seu rotund rebuig a l’ampliació de la subestació de Red Eléctrica Española ubicada al barri (vegeu SEGRE de dissabte) i va tornar a exigir el seu trasllat. Una mesura que l’entitat reivindica des de fa anys per qüestions de seguretat i salubritat, i critica que cap partit polític no hagi recollit aquesta demanda.

“Estem totalment en contra d’aquest projecte i molt indignats que cap polític no ens hagi escoltat”, va lamentar la presidenta veïnal, Pilar Sánchez. Va afegir que aquesta infraestructura “és un perjudici màxim per a tots els veïns del barri” i va censurar que, “en lloc d’atendre les nostres queixes i estudiar-ne el trasllat, ara volen fer-la més gran, els veïns estem molt indignats”.Les queixes de Sánchez arriben després que el departament d’Acció Climàtica publiqués divendres passat l’anunci de l’ampliació de la subestació amb l’objectiu de millorar l’aprofitament d’aquesta infraestructura i els seus nivells de seguretat i fiabilitat. El projecte estarà a exposició pública durant trenta dies i el seu pressupost és d’1.397.650 euros i consisteix en la instal·lació de dotze transformadors i sis autovàlvules, a més d’ampliar els serveis auxiliars i connectar els seus elements metàl·lics a la xarxa de la subestació.Per una altra banda, s’ha de recordar que l’associació de veïns també va denunciar el mes de febrer passat que la firma Borte Investments 2017 SL projecta un parc solar amb 5.130 plafons a escassos metres d’habitatges del barri. Tanmateix, el pla ara es troba aturat després que la Paeria emetés un informe desfavorable, atès que aquestes instal·lacions han de situar-se lluny de zones habitades, segons dicta la normativa municipal.Per un altre costat, l’ajuntament està duent a terme obres per urbanitzar el tram pendent de la plaça de la Magrana, en el qual antigament hi havia el dipòsit d’aigua del barri. Actualment hi ha un mural en record d’aquesta infraestructura i també s’hi col·locarà una placa commemorativa.