Satèl·lits 'made in' Lleida

Onze alumnes de quart d’ESO de l’institut Guindàvols han dissenyat i construït petits satèl·lits, de la mida d’una llauna de refresc, que aquest dissabte llançaran en coets que els alliberaran a un quilòmetre d’altura per recollir dades que enviaran a una estació de terra per ràdio. Ocorrerà a l’aeroport d’Alguaire i serà l’acte final a Catalunya del concurs CanSat, creat per l’Agència Espacial Europea i en el qual han participat 105 equips catalans. Els dos del Guindàvols, Prometheus i RocksatLaunch, competiran com l’única representació lleidatana a la final al costat dels altres setze finalistes.

Els joves han estat tutoritzats durant dos trimestres pel professor Pere Picoy a l’aula de tecnologia, en la qual han imprès en 3D els elements estructurals dels satèl·lits i han calculat i construït una antena Yagi i un paracaigudes amb les mesures necessàries perquè els dispositius aterrin a bona velocitat. El nanosatèl·lit de cada equip mesurarà la pressió i la temperatura atmosfèrica, i cada un tindrà una missió específica elegida pels alumnes. “Analitzarem els gasos que poden tenir efectes nocius en la vida de les persones, volem fomentar objectius de desenvolupament sostenible amb cartells i xarrades per conscienciar entorn dels problemes que pot causar el canvi climàtic”, explica Pau Alfaró, de l’equip Prometheus. Per un altre costat, l’altre pretén il·lustrar la relació entre la força de fricció de l’aire i la velocitat, així com la relació entre acceleració i temps. “L’hem dissenyat de manera que tots els components, com l’antena i el GPS, estiguin en la millor posició”, afirma Robert Aliet, de RocksatLaunch.Els alumnes també han buscat empreses patrocinadores, han elaborat pressupostos dels materials, han fet difusió a les xarxes socials i han redactat una memòria per poder exposar els resultats i conclusions que obtinguin dimecres vinent dia 24 a l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Allà, un jurat decidirà el millor equip de la competició, que representarà Catalunya a la semifinal estatal contra equips d’altres comunitats autònomes d’Espanya.