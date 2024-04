Sufocat el quart incendi en només cinc dies a la Mitjana

Els Bombers de la Generalitat van treballar durant tota la tarda d’ahir en l’extinció d’un incendi al parc de la Mitjana, el quart registrat des de divendres passat. Es va declarar a les 13.33 hores i fins al lloc van acudir una desena de dotacions terrestres i un helicòpter. Inicialment va afectar en un canyar, però es va propagar a l’altre marge del riu. Els efectius van treballar amb eines manuals i mecàniques per poder confinar-lo, ja que hi va haver diversos focus secundaris. No va ser fins passades les 18.00 hores quan van poder donar-lo per estabilitzat, ja que el vent va complicar les tasques. En el dispositiu també van participar el GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals), la Guàrdia Urbana i els Agents Rurals. En el cas de la Urbana, els agents van recórrer la zona per evitar que hi hagués algú que pogués quedar atrapat. El foc va calcinar unes 5,2 hectàrees, segons la primera estimació dels Agents Rurals, que n’investiguen les causes.

El primer foc que hi va haver al parc es va produir a última hora de divendres passat. Es va localitzar a l’entrada del recinte. Diumenge hi va haver un segon incendi. Després de donar-lo per extingit, una hora després n’hi va haver un tercer a la mateixa zona, per la qual cosa es va revifar el que ja havien donat per extingit.El risc d’incendi forestal en boscos de ribera s’ha disparat aquests dies per l’aparició del borrissol dels pollancres, amb una inflamabilitat molt elevada. Dilluns també hi va haver un incendi a l’estany d’Ivars i Vila-sana que ha calcinat més de cinc hectàrees (més informació a la pàgina 16).Acció Climàtica ha avançat el reforç del GEPIF davant la situació extraordinària de sequera. Aquestes setmanes es fa especial incidència en els boscos de ribera.