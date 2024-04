Acampa a la canalització en una tenda de campanya

El parc de la canalització del riu Segre es va despertar ahir amb una tenda de campanya entre el Pont Vell i la passarel·la del Liceu Escolar, just davant de l’estàtua Lemuria, obra de Tonet Amorós inaugurada el 1998. Era d’un ciutadà estranger que s’hi va instal·lar durant la nit entre dimarts i dimecres per dormir. La tenda va generar sorpresa i curiositat entre els ciutadans que durant el matí eren a la canalització per passejar les seues mascotes o fer esport. El jove no en va sortir fins passat el migdia i cap a les dos de la tarda ja l’havia desmuntat. Segons van informar des de l’ajuntament, agents de la Guàrdia Urbana van parlar amb el jove per informar-lo que està prohibit acampar en aquest parc urbà, per la qual cosa va procedir a recollir els estris personals i va abandonar el lloc sense problemes. L’aparició d’aquesta tenda de campanya en plena gespa de la canalització és un fet insòlit des que es va inaugurar a mitjans dels anys noranta. Tanmateix, sí que és habitual veure persones sense llar amb els seus estris personals a sota dels ponts, així com als voltants dels Camps Elisis i els pavellons de la Fira de Lleida.