Dos anys d'internament per a un menor que quan en tenia 15 va abusar d'una noia de 14

UN JOVE LLEIDATÀ ÉS ACUSAT D’ASSETJAR MÉS DE 20 JOVES PER LA XARXA

n Un menor de Lleida està acusat de ser un “perillós depredador sexual” després de ser detingut per la Policia Nacional presumptament per haver assetjat més de 20 joves a través de les xarxes socials, com va avançar SEGRE dijous passat. La detenció es va portar a terme el mes de gener passat i el jutge va decretar, després de la petició de la Fiscalia de Menors de Lleida, una mesura cautelar d’internament en règim tancat. Segons va informar la Policia, el detingut va suplantar la identitat d’un jove de Barcelona, a qui va sostreure les fotografies en xarxes socials per utilitzar-les en els perfils amb què contactava amb les víctimes. Segons els investigadors, el menor les amenaçava “amb especial crueltat” per aconseguir imatges de caràcter sexual i després les extorsionava.

El jutjat de Menors de Lleida va condemnar ahir per conformitat a dos anys d’internament i a dos anys de llibertat vigilada un noi que va reconèixer haver abusat sexualment d’una coneguda quan ell tenia 15 anys i ella 14, segons ha pogut saber aquest diari. Els fets van ocórrer l’any 2022 a Alpicat.

La vista oral es va celebrar després de l’acord al qual van arribar Fiscalia, defensa i acusació particular. Tanmateix, la pena ha quedat suspesa perquè el condemnat s’ha sotmès a un programa d’educació sexual.

El 32% de víctimes de delictes sexuals a la província de Lleida són nenes o adolescents

Els fets van tenir lloc en el marc d’unes festes a la localitat. El noi i la noia es coneixien prèviament. Es considera provat que l’adolescent va forçar la noia, a qui va fer tocaments als genitals, arribant a introduir-li els dits a la vagina, per la qual cosa ha estat condemnat com a autor d’un delicte d’agressió sexual.L’any passat, l’Audiència de Lleida va condemnar un altre menor per abusar d’una nena de 13 anys. El tribunal va confirmar així la pena imposada en primera instància pel Jutjat de Menors, que li va imposar una pena d’un any i sis mesos de llibertat vigilada i l’obligació fer un curs d’educació sexual i tractament terapèutic. Els fets es van produir la nit de cap d’any del 2017, quan la víctima va anar amb els seus pares i el seu germà a casa dels pares de l’acusat. Es va considerar provat que l’acusat li va tocar els pits i les natges quan els menors feien un joc que consistia a apagar els llums i tocar-se els caps per endevinar qui era cadascú.Val a destacar que una de cada tres víctimes que van patir violència sexual el 2022 a la demarcació eren nenes o adolescents. Així es desprèn de les dades recopilades pel ministeri de l’Interior de les denúncies comptabilitzades pels cossos policials. Es van comptabilitzar un total de 188 denúncies, de les quals 60 eren de menors.