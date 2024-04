Pacte PSC-ERC per apujar l'aigua 0,51 € al mes al 86% d'usuaris i un màxim de 15 a la resta

les claus

El govern del PSC i el grup d’ERC han reeditat el pacte de l’anterior mandat, quan els primers estaven a l’oposició i els segons tenien l’alcaldia, per revisar les tarifes de l’aigua aplicant les pautes fixades al contracte vigent amb la concessionària del servei, Aqualia. Segons ha pogut saber aquest diari, l’acord suposarà una pujada de fins a 0,51 euros al mes per als usuaris que no superen el primer bloc de consum –9 metres cúbics al mes–, que són el 86%. Si la despesa és de 5 m3, seran 0,35 euros. Per a la resta, els augments seran més grans, fins a un màxim de 15 euros al mes per als que superen els 100 metres cúbics al mes. En els usos industrials, l’increment es mourà en una forquilla d’entre 0,40 euros i 9,27 euros al mes en funció del consum.

El PSC, amb nou regidors, i ERC, amb cinc, sumen la majoria absoluta del ple, i cal veure si finalment s’hi sumarà la regidora del Comú, grup que en l’anterior mandat sí que va subscriure la revisió de tarifes i que també ha participat ara en la negociació.L’acord inclou un nou conveni amb la concessionària per habilitar un fons social destinat a evitar talls de subministrament a persones i famílies vulnerables, que no només es limitaran als que tinguin contenidors individuals, sinó també en els comunitaris per a tot un bloc. Aquesta mesura permetrà atendre problemàtiques com les que ha explicat aquest diari del Secà i la Mariola (més informació a la pàgina 10) i que també afecten habitatges del grup Voravia, a Balàfia.Un altre punt que hi figura és que la concessionària invertirà 570.000 euros a l’any en obres pactades amb la Paeria. Per a aquest any es fixa una aportació addicional de 500.000 euros per poder pal·liar els efectes de la sequera i millorar l’eficiència de la xarxa. També es fixa l’objectiu d’accelerar la renovació de comptadors perquè 20.000 siguin digitals en un termini de tres anys. Així mateix, s’habilitarà una oficina per atendre queixes, entre altres qüestions (vegeu les claus).En l’anterior mandat municipal, la tarifa de l’aigua va pujar un 7,5 per cent en tres anys, mentre que la de clavegueram es va incrementar un 67,15 per cent en el mateix període amb els vots de PSC, Esquerra i el Comú.