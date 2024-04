La Paeria convocarà un concurs d’idees per millorar la seguretat de Lleida amb tecnologia

L’ajuntament de Lleida convocarà un concurs d’idees perquè les empreses del parc tecnològic de Gardeny facin propostes per a millorar la seguretat de la ciutat mitjançant l’ús de la tecnologia. Segons ha explicat l’alcalde, Fèlix Larrosa, els eixos centrals d’aquesta convocatòria seran la vigilància intel·ligent mitjançant càmeres; la posada en marxa d’aplicacions mòbils per informar la ciutadania; establir un nou protocol per millorar l’anàlisi de dades per prevenir delictes; utilitzar la Intel·ligència Artificial (IA) per detectar zones de risc o situacions de perill i la millora de les infraestructures tecnològiques de la Guàrdia Urbana. La previsió del consistori és tenir l’esborrany de les bases del concurs llest la propera setmana i les empreses de Gardeny fixaran el calendari per fer les propostes, però l’alcalde confia tenir-les a la tardor.

"Faig una crida a les empreses del parc perquè ajudin a millorar la seguretat", ha dit Larrosa, que ha avançat que aquest serà el primer de diversos concursos d’idees per millorar la seguretat i la mobilitat. "Volem treballar colze a colze amb aquestes empreses per tenir un model de seguretat que estigui a l’altura del que es mereixen Lleida i els seus ciutadans", ha afegit l’alcalde.

D’altra banda, Larrosa ha anunciat que aquest any convocaran 18 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana, la qual cosa comportarà que el cos superi els 250 efectius. Actualment disposa de 209 homes i 29 dones i la Paeria farà la convocatòria d’aquestes places al maig i l’acabarà al setembre. A nivell de promoció interna, es convocaran 3 places de sergent i 4 de caporal.

Finalment, l’alcalde ha informat que milloraran la seguretat del cementiri municipal i estudien instal·lar entre 22 i 26 càmeres de videovigilància per prevenir robatoris i actes vandàlics com els ocorreguts fa uns mesos. D'altra banda, es va congratular que els Mossos d’Esquadra hagin augmentat els efectius en l’Horta i va agrair "la sensibilitat" del conseller d’interior.