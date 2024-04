Concurs d'idees per millorar la seguretat ciutadana amb tecnologia

L’ajuntament de Lleida convocarà un concurs d’idees perquè les empreses del parc tecnològic de Gardeny facin propostes per millorar la seguretat de la ciutat mitjançant l’ús de la tecnologia. Segons va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, els eixos centrals d’aquesta convocatòria seran la vigilància intel·ligent mitjançant càmeres, la posada en marxa d’aplicacions mòbils per informar la ciutadania, establir un nou protocol per millorar l’anàlisi de dades per prevenir delictes, utilitzar la intel·ligència artificial (IA) per detectar zones de risc o situacions de perill, la millora de les infraestructures tecnològiques de la Guàrdia Urbana i aportar idees per a l’ús de drons per patrullar àrees de difícil accés o proporcionar suport visual en situacions d’emergència. La previsió del consistori és tenir l’esborrany de les bases del concurs llest la setmana que ve i les empreses de Gardeny fixaran el calendari per fer les propostes, però l’alcalde confia tenir-les de cara a la tardor.

“Faig una crida a les empreses del parc de Gardeny perquè ajudin a millorar la seguretat”, va dir Larrosa, que va avançar que aquest serà el primer de diversos concursos d’idees que tindran com a finalitat millorar la seguretat, l’urbanisme i la mobilitat de la ciutat. “Volem treballar plegats amb aquestes empreses per tenir un model de seguretat que estigui a l’altura del que es mereixen Lleida i els seus ciutadans”, va dir l’alcalde. D’altra banda, va afegir que “m’agradaria que les mateixes empreses del parc creïn aliances i es presentin al concurs conjuntament per aprofitar al màxim els punts forts de cada una de cara a aquest projecte”.D’altra banda, Larrosa va anunciar que aquest any convocaran divuit noves places d’agents de la Guàrdia Urbana: set són per cobrir jubilacions, sis de l’oferta pública d’ocupació parcial d’aquest any aprovada en junta de govern i les quatre restants corresponen a la convocatòria pública de l’any passat que no es va materialitzar. Actualment el cos disposa de 209 homes i 29 dones i la Paeria preveu la convocatòria d’aquestes places al maig per poder tenir llesta la selecció al setembre. A nivell de promoció interna, hi haurà tres places de sergent i quatre de caporal.Paral·lelament, l’alcalde va celebrar que el departament d’Interior hagi reforçat la vigilància a l’Horta amb més agents dels Mossos d’Esquadra de paisà i va agrair “la sensibilitat” del conseller.

L’ajuntament posarà càmeres de vigilància al cementiri

El govern municipal està ultimant el projecte per millorar la seguretat al cementiri municipal i preveu instal·lar entre 22 i 26 càmeres de vigilància per cobrir tot el perímetre del recinte. Una mesura que el consistori ha pres després que el febrer passat uns lladres entressin durant la nit i destrossessin 52 nínxols dels departaments de Santa Cecília, Sant Josep i Sant Miquel per buscar or, joies o altres objectes de valor que portessin els difunts. Arran d’aquest succés, l’ajuntament va presentar una denúncia com a propietari del cementiri i va anunciar que reforçaria la seguretat, mentre que els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació.