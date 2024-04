Condemnats per un segrest per marihuana

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir, després d’una conformitat, un home a 3 anys de presó després d’admetre que va retenir i va colpejar un altre individu en un magatzem d’Arbeca. Els fets estan relacionats amb una disputa per marihuana. Així mateix, el tribunal va imposar dos anys de presó a una dona que estava acusada com a cooperadora. Tots dos van reconèixer els fets i van acceptar les penes després que la Fiscalia rebaixés la petició inicial de 5 anys de presó per a cada un per un delicte de detenció il·legal a l’aplicar els atenuants de reparació parcial del mal i confessió tardana. A més, l’home haurà de pagar una multa de 540 euros per un delicte de lesions. Quant a la indemnització, els dos condemnats hauran de pagar de forma conjunta 1.000 euros a la víctima mentre que l’home acusat l’haurà d’indemnitzar amb uns altres 380 euros per danys morals. Durant la vista oral, l’Audiència va decretar en rebel·lia un tercer acusat que no es va presentar al judici i va ordenar la recerca i captura.

Els fets van tenir lloc el 3 de març del 2021 quan els acusats van quedar amb la víctima, ja que es coneixien entre ells, a Bell-lloc d’Urgell. Llavors, el van obligar a pujar a un cotxe i se’l van endur fins a un magatzem d’Arbeca, on el van lligar amb brides i el van colpejar, la qual cosa li va provocar ferides. L’endemà, la víctima va aconseguir fugir per una finestra després de distreure un dels capturadors. Una vegada fora, va demanar auxili als veïns. La Fiscalia va acusar dos homes pel segrest i les lesions (un d’ells no es va presentar ahir al judici) i la dona com a cooperadora necessària perquè el vehicle en què van traslladar la víctima era seu. El Ministeri Fiscal va acceptar la reparació parcial del mal després que cadascú consignés 300 euros en el judici. La sentència és ferma.