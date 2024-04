ERC recorre per Torre Salses i el Comú, per la neteja

El grup d’ERC ha presentat un recurs de reposició en contra de l’aprovació de l’actualització de l’inventari de béns i drets de l’ajuntament, que permetrà als promotors de Torre Salses comprar la parcel·la que hi ha a la zona, mentre que el Comú n’ha registrat un altre en contra del final de la recollida porta a porta a Balàfia i Pardinyes, ja que considera que no respon a l’interès general. Dos punts aprovats en el ple del març les impugnacions dels quals seran analitzades pels serveis jurídics municipals per portar-les al ple. Si com és més que probable no prospera, ERC i el Comú poden anar als tribunals. La impugnació d’ERC argumenta que l’actualització de l’inventari no s’ajusta al dret perquè, assegura, l’acord d’aprovació anual s’ha de fer a finals d’any i no al mes de març. Considera que aquest avenç no respon a aprovar el document, sinó a “avançar injustificadament els tràmits preparatoris necessaris per atendre la petició de la promotora del centre de Torre Salses d’extingir el proindivís sobre la finca 13 bis SUD 42 Torre Salses, i agilitzar la tramitació de l’expedient del centre comercial”. El portaveu republicà, Juanjo Falcó, va afegir que l’aprovació “respon a una finalitat diferent de la prevista” i va qualificar d’“inadmissibles les pressions que rebem els regidors de l’oposició de votar-hi a favor”. La regidora del Comú, Laura Bergés, va indicar que recorren contra la retirada del porta a porta perquè el document aprovat al ple no justifica que aquest canvi sigui per respondre a l’interès general, el que, segons diu, és “un requisit fixat per llei”. Va opinar que aquesta decisió obeeix més a un acte “d’interès polític o de covardia política”, i va culpar a l’actual govern del PSC i l’anterior d’ERC i Junts d’“abandonar la prova pilot de Pardinyes i Balàfia”, implantada quan el Comú era al govern i dirigia l’àrea de medi ambient, per no haver fet un seguiment exhaustiu ni informar els veïns. El govern va replicar dient que “des del respecte, l’espai de debat és el ple”. Veu “gesticulació política” i va dir que “qüestionen funcionaris municipals”. Va reiterar que el de la finca “és un procediment reglat” i l’acord del porta a porta és fruit de “la voluntat popular que representa el ple” i de “la inacció de l’anterior govern”.