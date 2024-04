Fita per a la unitat que tracta ferides complexes

El Grup Nacional per a l’Estudi i l’Assessorament de les Úlceres per Pressió ha acreditat favorablement la Unitat de Ferides Complexes de l’Atenció Primària de Lleida, liderada per les infermeres Carme Marquilles i Sandra Alexandre (aquesta té un doctorat), fet que representa una fita significativa d’àmbit estatal per a la sanitat lleidatana, ja que és la primera consulta d’aquestes característiques de Catalunya a aconseguir-ho. Des de l’any 2008, el projecte ha experimentat un desenvolupament continu, establint criteris de tractament unificats i proporcionant capacitació específica per a les infermeres de cada CAP.

La unitat atén lesions que no cicatritzen correctament o altes de pacients amb ferides d’alta complexitat. Així, Iraida Gimeno, Cristina López i Mercè Bernis han estat reconegudes com a expertes en el tractament de ferides.