Alhora es presenta a Lleida i diu que “els altres governen malament”

La formació Alhora, fundada per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, va presentar ahir a la capital del Segrià el seu projecte polític, encapçalat a Lleida pel fotògraf i activista Jordi V. Pou. Graupera va afirmar que la seua idea “és construir un moviment a llarg termini que està arrelat a totes les parts del país” sense que cap territori “hagi de ser subsidiari d’altres”. Va assegurar que estan intentant “afrontar aquestes eleccions per poder construir un projecte a llarg termini” i va explicar que “Alhora no vol dir tots alhora, sinó tot alhora”.

Graupera va considerar que “els altres governen tan malament” perquè apliquen polítiques que no resolen els problemes. “A la pregunta de què necessitem en educació o en indústria, la resposta bona sempre genera conflicte i com que en els últims sis anys han après a cops a evitar-ho, sempre escullen la política que genera menys fricció amb l’Estat, els lobbies i els poders fàctics, que no serveix per poder resoldre els problemes i que va degradant la governança i la possibilitat d’independència”.