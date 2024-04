Condemnats a dos anys de presó per robar una paella

L’Audiència de Lleida ha condemnat a dos anys de presó per un delicte de robatori amb força dos lladres per apropiar-se d’una paella. La pena és elevada a l’aplicar l’agreujant de reincidència, ja que els dos ja havien estat condemnats per altres delictes. El tribunal confirma la pena dictada en primera instància pel Jutjat Penal 1 de Lleida i desestima els recuros presentats pels acusats. Tots dos defensaven que no s’havia acreditat l’autoria en el robatori i demanaven rebaixar la pena.

Segons la sentència, els fets van tenir lloc el març del 2020, quan els dos condemnats van saltar una tanca d’una altura d’uns 2,5 metres per accedir a un magatzem de Balaguer. Ja a l’interior, afegeix, es van apoderar d’una paella. La resolució assenyala que els agents dels Mossos van reconèixer els dos processats com les dos persones que apareixien a les imatges de les càmeres de seguretat d’una empresa situada davant del magatzem en qüestió. Segons la seua declaració, van veure a les imatges com els dos homes s’atansaven amb bicicleta fins al recinte i com estaven dins amb un objecte redó amb les característiques d’una paella així com al sortir del lloc en bicicleta, amb l’objectiu robat al manillar. Així mateix, l’Audiència nega aplicar l’eximent de necessitat econòmica que demana un d’ells al no veure-la acreditada. També rebutja el tribunal l’atenuant de dilacions indegudes malgrat que el robatori va tardar més de tres anys a arribar a judici. Segons l’Audiència, es van fer diverses citacions per celebrar el judici, que es van anar suspenent a petició de les defenses fins que en l’última els dos acusats no es van presentar al judici, la qual cosa va portar a ordenar-ne l’arrest. La sentència assenyala que encara que el procediment va tenir una tramitació “una mica lenta”, el retard va ser culpa dels acusats. De fet, la dilació en els judicis fa que desenes de reincidents no ingressin a la presó malgrat acumular múltiples delictes, la majoria contra el patrimoni, com ja van assenyalar juristes i advocats a aquest diari.