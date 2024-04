L'Arnau tractarà telemàticament una desena de pacients quirúrgics

Ampliació del bloc quirúrgic ■ L’extensió de l’equipament augmentarà el nombre de quiròfans de l’hospital en un 40%, dels 12 actuals a 22. Les obres es van adjudicar per 24,6 milions i es va fixar el seu final per al 2026, encara que fon ... - JORDI ECHEVARRIA

Una desena de pacients que siguin operats a l'hospital Arnau de Vilanova i tornin a casa el mateix dia seran tractats i se'ls farà el seguiment virtualment i de forma remota “amb un control exhaustiu”, a través d'un nou programa que impulsa l'ICS per “augmentar la seguretat i el control per minimitzar els riscos”.

L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida començarà a fer un seguiment virtual a una desena de pacients que s’hagin sotmès a cirurgies majors ambulatòries, aquelles operacions que es practiquen sense la necessitat que ingressin. L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la licitació del contracte per a aquest servei de digitalització, batejat com “hospital virtual”, amb el qual esperen ampliar la cobertura fins als 25 llits en els propers quatre anys, així com incrementar de forma progressiva la complexitat dels pacients que puguin ocupar-los. El pressupost base de la licitació és de 877.250 euros (IVA inclòs).

El projecte introduirà un nou mètode de treball que ajudi a combinar activitats presencials i virtuals, en funció de les patologies i de les necessitats de seguiment de cada pacient. “Permetrà augmentar la seguretat i el control dels pacients per minimitzar els riscos”, va afirmar el cap del servei i director del centre, Jorge Juan Olsina Kissler, que va afirmar que el programa serà pioner als hospitals de l’ICS. Olsina va explicar que també tractaran virtualment pacients que estan 24 hores en observació després d’una operació, “que permetrà gestionar i aprofitar més llits lliures a l’hospital i, per tant, ingressar a més malalts”.El sistema registrarà les constants dels usuaris, i davant de qualsevol irregularitat generarà una alarma que permetrà que els pacients siguin atesos en el moment. A més, permet enviar i veure fotos i vídeos. “És el futur per a gran part de les cirurgies, i per a la medicina en general”, va valorar el doctor. “El sistema funciona molt bé a Europa, sobretot al Regne Unit”, va afegir.

L’edifici principal rep 4.000 pacients diaris, i el nou de consultes externes en traurà el 90%

En la primera fase, durant els dos primers anys, es pretén començar a tractar en remot pacients amb procediments associats a cirurgia general i urologia, seguits dels d’oftalmologia que siguin ambulatoris. També s’hi inclouen els que estiguin pendents de data per ser intervinguts, per la qual cosa el seu monitoratge permetrà la detecció precoç de complicacions inesperades que puguin implicar un canvi de la data. L’ICS exigeix que les aplicacions i programes que es presentin siguin intuïtius i fàcils d’utilitzar. S’haurà de combinar una aplicació mòbil i web per als pacients amb una plataforma d’accés web perquè els sanitaris puguin seguir de forma remota l’evolució dels pacients. La plataforma haurà de tenir la capacitat d’enviar avisos via SMS i e-mail als professionals, en cas que els qüestionaris dels pacients superin uns límits establerts. El pacient haurà de comptar amb una aplicació mòbil compatible almenys amb els sistemes Android o iOS (Apple), i també la possibilitat de visualitzar-lo en format web.

El centre viu el procés de transformació més gran

L’hospital Arnau de Vilanova està immers en el seu procés de transformació més gran fins a la data, amb obres que augmentaran un terç de la superfície en quatre anys i que li permetran fer un gran pas endavant en la capacitat assistencial. L’edifici principal de l’hospital rep més de 4.000 pacients diaris, i el nou edifici de consultes externes assumirà el 90 per cent. Tots dos immobles estaran connectats per un pas subterrani. Comptarà amb una superfície de 18.000 metres quadrats, en quatre plantes. Salut preveu que estigui acabat durant l’últim trimestre d’aquest any.El centre també s’ha modernitzat recentment amb la instal·lació de tecnologia punta per a les unitats de radiodiagnòstic i medicina nuclear, amb un nou equip PET-TC fix –bàsic per al diagnòstic i tractament de tumors–, un TAC d’alta gamma i un altre de ressonància magnètica.Així mateix, l’ampliació del bloc quirúrgic ha causat la necessitat d’instal·lar un edifici prefabricat desmuntable a la plaça de l’Arnau per traslladar-hi temporalment les consultes i serveis afectats. Les obres van ser adjudicades per segona vegada al gener, però la construcció encara no ha començat. Les empreses van assegurar que estaria disponible a finals de maig.