La Paeria inicia la campanya de control de mosquits a la ciutat

L’empresa adjudicatària del servei de control de mosquits iniciarà aquest dilluns la campanya de control de la presència d’aquests insectes voladors per tal d’evitar la seva proliferació a la ciutat.

El servei consisteix en la revisió dels embornals del clavegueram que hi ha a tota la trama urbana, la zona dels polígons industrials, Sucs i Raimat. Allà on es detecta presència de larves es fa un tractament larvicida. Si es localitzen espais amb aigües entollades, es coordinen les accions amb les àrees municipals corresponents per a eliminar-los i evitar que hi proliferin larves de mosquits.

Aquestes accions es complementen amb la col·locació de trampes en diversos indrets de la ciutat, per tal de fer el seguiment dels insectes adults. També s’atenen les incidències detectades per la ciutadania, aplicant tractaments si s’escau.

La campanya s’iniciava tradicionalment al maig, però aquest any s’ha avançat perquè en els controls de seguiment que es van fer es va detectar que l’activitat dels insectes s’ha avançat als patrons habituals, a conseqüència dels efectes que produeix la calor poc habitual per l’època en els seus cicles vitals.

La campanya s’allargarà fins al 30 d’octubre, però fora d’aquest període també s’atenen les incidències que puguin produir-se

Aquest servei pretén gestionar el creixement descontrolat de la població de mosquits, però una quantitat d’aquests insectes és ecològicament recomanable, ja que són l’aliment de moltes altres espècies, com aus o ratpenats i, per tant, no s’eliminen del tot.

Per aquest motiu, es recomana a la població que prengui les mesures personals adients per evitar les molèsties que poden causar les picades: en zones humides i a les hores de l’alba i l’ocàs del dia passejar amb màniga llarga, utilitzar repel·lents i col·locar mosquiteres a les finestres de casa.